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      Китайцы стремятся купить и уничтожить "Мотор Сич", – Бутусов

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      Турбореактивный двигатель производства предприятия "Мотор Сич" на выставке в Киеве
      Турбореактивный двигатель производства предприятия "Мотор Сич" на выставке в Киеве / Shutterstock

      Продажа акций компании "Мотор Сич" может привести к тому, что китайцы "выкачают" нужные им технологии и уничтожат компанию. Украинцы из-за этого потеряют рабочие места, а Украина лишится одного из крупнейших предприятий по производству двигателей.

      СМИ сообщали, что советник президента США Джон Болтон отправится в Украину, чтобы убедить не продавать компанию "Мотор Сич" китайским компаниям Skyrizon и Xinwei. Китайцам нужна эта компания, потому что двигатели – наиболее уязвимое место китайской оборонной промышленности. А усиление Китая для Соединенных Штатов – вопрос национальной безопасности.

      К теме: В "Мотор Сич" отреагировали на обвинения СБУ о финансировании боевиков

      Китайцы заключили соглашение о покупке акций предприятия "Мотор Сич" еще в 2015 году, однако окончательная смена собственника состоится по заключению Антимонопольного комитета, пишет военный эксперт, журналист Юрий Бутусов.

      По его словам, китайцы массово переманивают украинских ученых, чтобы они работали на китайскую оборонную промышленность и приносили новые идеи и технологии. Однако, они не имеют всех украинских технологий. Приобретение компании "Мотор Сич" может привести к технологическому скачку китайцев в области производства вертолетов, поскольку именно двигатели создают настоящую боевую платформу.

      Завод после скачивания технологий, наверное, будет уничтожен. Китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки,
      – пишет эксперт.

      Он отметил, что "Мотор Сич" имеет огромные перспективы развития. Предприятие экспортирует свою продукцию в высокотехнологичный Израиль. Бутусов сказал, что компания планирует вскоре начать производство собственных вертолетов, но для этого нужен государственный заказ.

      "Стратегию развития "Мотор Сич" должны определять на уровне руководства СНБО и Президента Украины", – подытожил журналист.

      Что известно о компании "Мотор Сич"?
      "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели в 100 стран мира. Предприятию принадлежат несколько крупных заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Прибыли компании в 2018 году составили 1 миллиард 856,81 миллиона гривен.

      Президент компании – Вячеслав Богуслаев – украинский политик, депутат 5, 6, 7 и 8 созывов Верховной Рады, доктор технических наук, профессор. Герой Украины. В Раду баллотировался сначала от "Партии регионов", а потом – как самовыдвиженец. Он входит в список 25 самых богатых людей Украины. Является автором около 100 научных трудов и изобретений.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Китай
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