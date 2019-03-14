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      Китайская CNBM требует найти и наказать заказчиков рейдерской атаки на свои активы в Украине

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      Юнжчи Чен
      Юнжчи Чен / ukranews.com

      Китайская государственная корпорация CNBM требует найти и наказать заказчиков и исполнителей рейдерской атаки на свои активы в Николаевской области в начале марта текущего года.

      Об этом в интервью агентству "Украинские новости" заявил генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

      Китайской госкорпорации принадлежит ООО "Восток Солар" – комплекс солнечных электростанций в Николаевской области. У этой компании есть спор с ликвидированным банком Актив-Банк. В декабре 2018 года произошла замена кредитора ФК "Веста". После чего суд принял решение о недействительности зачетов кредит-депозит – в пользу ФК "Веста" и зафиксировал сумму долга в размере 9,5 млн долл. Решение обжаловано в апелляционном суде. Сейчас спор двух хозяйствующих субъектов пытаются криминализировать. Компанию обвинили в мошенничестве по надуманным поводам. Именно по этому уголовному делу правоохранители пришли с обысками и пытались заблокировать работу станций.

      В китайской корпорации считают такие действия попыткой рейдерской атаки.

      Мы считаем это звеньями одной цепи: смена кредитора, быстрое решение суда, уголовные дела по надуманным причинам, попытки препятствовать деятельности компании – и это при нерешенном хозяйственном споре о деньгах. Для нас очевидно – таким образом на нас давят и пытаются лишить собственности или денежных средств. Причем руками полиции и СБУ. И при этом на различных международных площадках продолжаются дискуссии об инвестиционном климате в Украине и существенном улучшении в этом направлении. Это даже не смешно,
      – отметил Ю. Чен.

      Он выразил уверенность, что виновные в организации этой атаки будут найдены. "Для нас сейчас важно детальным образом разобраться в ситуации и определить всех причастных к незаконным решениям и действиям. С помощью наших юридических консультантов был проведен всесторонний анализ документов и событий на предмет незаконных или необоснованных действий. Будет понятно – кто принимал незаконные решения судов, кто незаконно требовал их выполнения, кто их выполнял. По результатам этого расследования я смогу доложить о ситуации в посольстве и нашем министерстве", – отметил он.

      "Мы уверены в том, что виновные в незаконных действиях будут обязательно привлечены к ответственности", – добавил Ю.Чен.

      Он также заявил, что рассчитывает на справедливый суд в этом вопросе. "Пока ситуация выглядит не совсем так – суд в Николаеве практически полностью взыскивает сумму кредита менее чем через месяц после замены банка на "Весту". Печерский суд выносит определение об обысках и арест по явно надуманным обстоятельствам, и при этом пытается остановить предприятие. Юристы, кстати, отмечают, что ограничения иностранного инвестора в доступе к правосудию – это основания для исков непосредственно к государству. Мне очень не хотелось бы, чтобы украинские граждане расплачивались за неправомерные действия государственных структур в чьих-то частных интересах", – резюмировал он.

      Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группу входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.

      По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт-ч электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств.

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      Теги: Электроэнергия Китай
      Источник: 24 Канал
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