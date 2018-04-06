Китайская компания инвестирует 230 млн евро в крупнейшую солнечную электростанцию в Украине

До конца 2018 года в Никополе Днепропетровской области построят самую крупную в Украине солнечную электростанцию. Для строительства станции китайская компания China Machinery Rngineering Company (CMEC) инвестирует 230 миллионов евро.

Об этом стало известно во время подписания соответствующего соглашения между СМЕС и украинской компанией ДТЭК, сообщает Укринформ.

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Строительство Никопольской СЭС начнется в апреле и будет завершено до конца 2018 года. Новая солнечная электростанция будет расположена вблизи г. Никополь Днепропетровской области на территории отработанного карьера,

– рассказали в ДТЭК.

Отмечается, что для строительства солнечной электростанции будут использованы земли, непригодные для ведения сельского хозяйства. Экологический эффект от работы СЭС будет заключаться в сокращении выбросов СО2 в атмосферу на 300 тыс тонн в год.

"Никопольская солнечная электростанция станет крупнейшим генерирующим объектом гелиоэнергетики в Украине и Европе. Совместная работа ДТЭК и СМЕС будет примером сотрудничества для других украинских и китайских компаний", – прокомментировал глава правления СМЕС Чжан Чу.