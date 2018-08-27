Китайская компания выпустит смартфон OnePlus 6T

Сетевые источники сообщают о том, что к выпуску готовится смартфон OnePlus 6T. Его упоминание появилось в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, которые их содержат.

Об этом сообщает Gizchina.

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Смартфон OnePlus 6T фигурирует под обозначением A6013. По слухам, он получит чип Snapdragon 845 с 8 ядрами Kryo 385 (до 2,8 ГГц) и графический ускоритель Adreno 630.

Размер экрана, по слухам, составит 6,4 дюйма по диагонали. Сзади расположится двойная камера на основе сенсоров с 12 и 20 мегапикселей, а фронтальная камера получит 20-мегапиксельный датчик.

Анонс OnePlus 6T ожидается до конца текущего года. Цена смартфона, по предварительной информации, будет начинаться с 550 долларов (около 14560 гривен).

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