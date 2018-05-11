Китайская компания ZTE прекратила свою деятельность: названа причина

Недавно Министерство торговли США запретило китайской компании закупать комплектующие к собственным смартфонам у американских производителей, таких как Qualcomm. Также власти США запретили компании использовать операционную систему Android от Google. Такое решение сильно ударило по компании, и китайский производитель прекратил продажу смартфонов.

Об этом сообщает phonearena.com.

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По информации из разных источников, на прошлой неделе ZTE полностью остановила производство смартфонов, а теперь компания закрыла фирменный онлайн-магазин и заблокировала страницу на торговой площадке Taobao, принадлежащей Alibaba Group. Кроме того, гонконгская фондовая биржа получила от ZTE заявку о том, что компания прекратила большую часть бизнес-операций.

На данный момент ZTE сохраняет достаточные средства и строго придерживается своих коммерческих обязательств, должным образом соблюдая законы и правила,

– говорится в отчете компании.

Напомним, что санкции против ZTE были введены после того, как компания отказалась сделать выговор и лишить бонусов сотрудников, ответственных за незаконные поставки американского оборудования в Иран и Северную Корею. Вместо этого китайский производитель вознаградил работников.

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Планирует ли ZTE в дальнейшем выпускать смартфоны – неизвестно. Отметим, что компания также является крупным игроком на рынке сетевого оборудования.