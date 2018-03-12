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Китайская космическая станция "Тяньгун-1" падает на Землю: угрожает ли это людям

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Китайская космическая станция
Китайская космическая станция "Тяньгун-1" падает на Землю / Фото из открытых источников

Ученые выяснили, когда китайская космическая станция "Тяньгун-1" упадет на Землю. Согласно прогнозам, космическая станция достигнет атмосферы нашей планеты примерно 10 апреля.

Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

Правда этот прогноз будет постоянно уточняться.

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Именно тогда несгораемые в плотных слоях атмосферы обломки станции "Тяньгун-1", масса которых составляет 8,5 тонн, должны достигнуть поверхности Земли.

При этом Европейское космическое агентство (ЕКА) в своем прогнозе дает временное "окно", когда может произойти это падение — с 25 марта по 17 апреля.

При этом livescience.com сообщает, что это падение не несет угрозу для людей. Как сказано в материале, шанс столкнуться с этим "космическим мусором" в миллион раз меньше, чем выигрыш в лотерею.

Ниже представлена ​​карта, на которой проиллюстрированы риски для различных регионов Земли. Так, желтые полосы — зоны высокого риска. Зеленые — низкая вероятность, и все же не исключено, что эти "космические снаряды" могут и упасть. И голубые полосы — нулевая вероятность такого падения.

Де може впасти

Где может упасть "Тяньгун-1"

Что такое "Тяньгун-1"? Это первая орбитальная китайская станция, запущенная 29 сентября 2011 года. Ее запустили для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. За время пребывания на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. В конце марта 2016 года стало известно, что станция прекратила функционировать, поэтому стало очевидным, что ее обломки могут достичь Земли.

Теги: Техно Китай Космос
Источник: 24 Канал
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