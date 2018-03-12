Китайская ведущая погоды не постарела за 22 года на экране: впечатляющее сравнение

Ведущая прогноза погоды на китайском телевидении Ян Дан стала настоящей звездой сети, когда зрители сравнили, что за 22 года работы на экране, она практически не постарела.

Ян впервые начала работать ведущей прогноза погоды в 1996 году, когда ей было 22 года. Сейчас ей 44 и она почти не изменилась с тех пор.

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Видео Дан выложили в китайских социальных сетях, показывая ее первые программы в 22-летнем возрасте и до сих пор.

Сейчас пользователи сети ломают голову, в чем может быть ее секрет. Некоторые даже пошутили, что это заговор, и все прогнозы на 22 года сняли за один день.

Смотрите видео Ян Дан, которая ведет прогноз погоды 22 года: