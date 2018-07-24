Китайские инвесторы готовы активно вкладывать средства в Украину

Около 100 инвесторов из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

Об этом сообщает "Правительственный портал" со ссылкой на гендиректора департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Госкомитета развития и реформ КНР Вана Джянджуна.

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"На этот раз мы привезли в Украину только 30 китайских компаний, хотя интерес в сотрудничестве выразили около 100 инвесторов. Думаю, в следующий раз наша делегация будет еще масштабнее – изменения, которые произошли в вашей стране, способствуют углублению партнерства", – сказал он.

Гендиректор также добавил, что несмотря на значительные экономические возможности Китая, страна нуждается в импорте нефти, железной руды, и кукурузы и ячменя.

"В Китае есть то, чего не хватает Украине – инвестиции и передовые технологии. Если мы соединим наши усилия, учитывая мощность украинских портов и железной дороги, сможем достойно конкурировать на мировых рынках", – в свою очередь отметил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.