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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Китайский клуб перехватил у "Шахтера" бразильского футболиста

69 Читати новину українською
Рожер Гедес
Рожер Гедес

Нападающий "Палмейраса" Рожер Гедес, которым интересовался "Шахтер" перешел в китайский "Шаньдун Лунэн" за 9,5 миллиона евро.

Борьбу за лучшего бомбардира бразильского чемпионата в составе "Атлетико Минейро" выиграл китайский клуб "Шандунь Лунэн". Он заплатил "Палмейрасу" 9,2 миллиона евро. Теперь Гедес будет выступать в компании именитых ветеранов Грациано Пелле, Диего Тарделли, Паписса Сиссе, а также других футболистов, сообщает Globo Esporte.

Напомним, что бразильцем активно интересовался "Шахтер", который предлагал 7 миллионов евро. Сообщалось, что бразильский клуб отклонил предложение "горняков" и вел переговоры с "Порту".

Читайте также: "Шахтер" сыграл вничью заключительный матч на тренировочных сборах

Рожер Гедес в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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