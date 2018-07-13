Китайский клуб перехватил у "Шахтера" бразильского футболиста

Нападающий "Палмейраса" Рожер Гедес, которым интересовался "Шахтер" перешел в китайский "Шаньдун Лунэн" за 9,5 миллиона евро.

Борьбу за лучшего бомбардира бразильского чемпионата в составе "Атлетико Минейро" выиграл китайский клуб "Шандунь Лунэн". Он заплатил "Палмейрасу" 9,2 миллиона евро. Теперь Гедес будет выступать в компании именитых ветеранов Грациано Пелле, Диего Тарделли, Паписса Сиссе, а также других футболистов, сообщает Globo Esporte.

Artilheiro do Brasileirão, Róger Guedes rescinde com Atlético-MG e acerta ida para Shandong Luneng https://t.co/PhB7ld8f8r pic.twitter.com/faIBo9X2HQ — VAVEL Brasil (@VAVEL_Brasil) 13 июля 2018 г.

Напомним, что бразильцем активно интересовался "Шахтер", который предлагал 7 миллионов евро. Сообщалось, что бразильский клуб отклонил предложение "горняков" и вел переговоры с "Порту".

Читайте также: "Шахтер" сыграл вничью заключительный матч на тренировочных сборах

Рожер Гедес в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.