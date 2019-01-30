Китайский клуб усилился игроком "Баварии"
Мюнхенская "Бавария" решила отпустить нападающего Сандро Вагнера в китайскую Суперлигу. Форвард сборной Германии усилил "Тяньцзинь Тэда".
Вагнер обратился к руководству "Баварии", чтобы его отпустили в новую команду.
Читайте также: Топ-трансферы европейских клубов 2019
Игрок получил хорошее финансовое предложение от китайского клуба. "Бавария" пошла навстречу нападающему и позволила ему перейти в "Тяньцзинь Тэда".
Также Вагнера побудило к трансферу то, что игрок в последнее время не попадает в основной состав "Баварии". В текущем сезоне он вышел на поле лишь в 12 матчах за чемпионов Германии. В его активе один гол в Кубке Германии.
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями14 июня 2015 , 22:08
Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен1 сентября 2018 , 22:35
"МЮ" хочет подписать героя финала ЛЧ-20136 января 2014 , 23:18
ЛЧ, 2 тур. В дуэли российских олигархов - ничья. ВИДЕО1 октября 2014 , 20:52