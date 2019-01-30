Китайский клуб усилился игроком "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" решила отпустить нападающего Сандро Вагнера в китайскую Суперлигу. Форвард сборной Германии усилил "Тяньцзинь Тэда".

Вагнер обратился к руководству "Баварии", чтобы его отпустили в новую команду.

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Игрок получил хорошее финансовое предложение от китайского клуба. "Бавария" пошла навстречу нападающему и позволила ему перейти в "Тяньцзинь Тэда".

Также Вагнера побудило к трансферу то, что игрок в последнее время не попадает в основной состав "Баварии". В текущем сезоне он вышел на поле лишь в 12 матчах за чемпионов Германии. В его активе один гол в Кубке Германии.

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