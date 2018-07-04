09:10
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
  • суббота
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Китайского мобильного оператора могут блокировать в США: названа причина

46 Читати новину українською
Оператора China Mobile будут блокировать на территории США
Оператора China Mobile будут блокировать на территории США / Фото из открытых источников

Правительство США будет блокировать китайского оператора мобильной связи China Mobile на территории страны. Чиновники считают, что деятельность китайской компании несет угрозу национальной безопасности США.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Диапазон 4G в Украине значительно расширили: где доступна услуга и как ее подключить

"После длительных контактов с China Mobile не удалось устранить обеспокоенность ростом рисков для правоохранительных органов и национальной безопасности США", – говорится в заявлении, распространенном Национальным управлением по телекоммуникациям и информации.

Стоит отметить, что представители China Mobile – крупнейшего в мире телекоммуникационного оператора с 899 миллионами абонентов – пока не прокомментировали такое решение правительства. Однако в защиту компании выступил представитель китайского министерства иностранных дел Лу Канг.

Мы призываем сторону Соединенных Штатов отказаться от мышления "холодной войны" и "нулевых игр",
– отметил он.

Лу Канг всегда призывает свои компании работать в соответствии с рыночными правилами и уважать законы стран, в которых они работают. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прекратить "безрассудное давление" на китайские фирмы.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Новости США Техно Интернет Китай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 195
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
1416
"Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
сегодня, 01:01 "Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
629
В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
3 июля, 23:52 В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
682
В Крыму оккупанты распродали украинские санатории
3 июля, 23:01 В Крыму оккупанты распродали украинские санатории
467
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук