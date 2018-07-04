Китайского мобильного оператора могут блокировать в США: названа причина

Правительство США будет блокировать китайского оператора мобильной связи China Mobile на территории страны. Чиновники считают, что деятельность китайской компании несет угрозу национальной безопасности США.

Об этом сообщает Reuters.

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"После длительных контактов с China Mobile не удалось устранить обеспокоенность ростом рисков для правоохранительных органов и национальной безопасности США", – говорится в заявлении, распространенном Национальным управлением по телекоммуникациям и информации.

Стоит отметить, что представители China Mobile – крупнейшего в мире телекоммуникационного оператора с 899 миллионами абонентов – пока не прокомментировали такое решение правительства. Однако в защиту компании выступил представитель китайского министерства иностранных дел Лу Канг.

Мы призываем сторону Соединенных Штатов отказаться от мышления "холодной войны" и "нулевых игр",

– отметил он.

Лу Канг всегда призывает свои компании работать в соответствии с рыночными правилами и уважать законы стран, в которых они работают. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прекратить "безрассудное давление" на китайские фирмы.

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