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Илья Кенигштейн

"Черное зеркало" стало реальностью – Китай это доказывает на собственном примере

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Система социального рейтинга в Китае
Система социального рейтинга в Китае / TechToday

В мае Китай запускает систему социального рейтинга, с помощью которого государство будет оценивать надежность и адекватность своих граждан. И вводить ограничения для тех, кто был уличен в распространении ложной информации о терроризме, создавал проблемы на авиарейсах, использовал просроченные билеты, курил в поездах и мочился в подземных переходах.

Под запрет также попадают граждане с финансовыми правонарушениями, плюс те, которые своевременно не оплатили штрафы.

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В 2020 году китайское правительство развернет систему социального рейтинга на все сферы жизни своих граждан. Оценивать поведение китайцев будет специальный алгоритм, разработкой которого занимаются China Rapid Finance – партнер гиганта Tencent, владеющей платформой WeChat с 850+ миллионами активных пользователей, плюс Sesame Credit, находящаяся под управлением дочерней компании Alibaba Group. Таким образом, система будет использовать информацию из крупнейших китайских баз данных.

Оценка человека может составлять от 350 до 950 баллов. Система будет формировать рейтинг, учитывая многие аспекты поведения гражданина в обществе. Так, алгоритм отследит, регулярно ли человек оплачивает счета, какие покупки он совершает и чем интересуется. Кроме того, алгоритм будет учитывать поведение пользователей в интернете.

Надежных граждан власти будут поощрять – например, при рейтинге от 650 баллов человек сможет взять в аренду машину без залога или пройти быструю регистрацию на рейс для VIP-клиентов в международном аэропорту Пекина. Гражданам с низким рейтингом будет сложнее взять кредит, устроиться на работу или воспользоваться какими-либо услугами.

А вы думали режиссеры "Черного зеркала" просто травы обкурились? Добро пожаловать в современную реальность, это уже началось.

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Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Новости политики Публикации Китай Сеть
Источник: Ілля Кенігштейн
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