Китаец "для удачи" бросил монеты в двигатель самолета: его оштрафовали на 17 тысяч долларов

В Китае мужчина переживал перед первым полетом на самолете. Он решил бросить монеты "для удачи" в двигатель. Китайца оштрафовали на 17 тысяч 200 долларов.

28-летний Лу Чао бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года, пишет ВВС.

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Суд по делу счастливчика состоялся еще в июле 2019 года, но информацию про приговор обнародовали только сейчас.

После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.

Справка. По состоянию на 4 января 2020 года 1 юань = 3 гривны 40 копеек.

Заметим, что этот случай не является первым, когда пассажиры пытаются бросить к двигателям самолетов монеты "для удачного перелета".

Ранее в аэропорту китайского города Тяньхе пассажирка открыла аварийные двери самолета, потому что ей стало жарко. Самолет как раз готовился к вылету.