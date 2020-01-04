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      Китаец "для удачи" бросил монеты в двигатель самолета: его оштрафовали на 17 тысяч долларов

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      Китаец "для удачи" бросил монеты в двигатель самолета / apnews.com

      В Китае мужчина переживал перед первым полетом на самолете. Он решил бросить монеты "для удачи" в двигатель. Китайца оштрафовали на 17 тысяч 200 долларов.

      28-летний Лу Чао бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года, пишет ВВС.

      Кстати: Пассажир выдавал себя за пилота, чтобы прославиться в соцсетях

      Суд по делу счастливчика состоялся еще в июле 2019 года, но информацию про приговор обнародовали только сейчас.

      После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.

      Справка. По состоянию на 4 января 2020 года 1 юань = 3 гривны 40 копеек.

      Заметим, что этот случай не является первым, когда пассажиры пытаются бросить к двигателям самолетов монеты "для удачного перелета".

      Ранее в аэропорту китайского города Тяньхе пассажирка открыла аварийные двери самолета, потому что ей стало жарко. Самолет как раз готовился к вылету.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Транспорт авиация Китай Курьезные новости
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