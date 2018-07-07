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Китти Спенсер, Наоми Кэмпбелл, Мэй Маск и Эшли Грэм: потрясающий показ Dolce & Gabbana

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Китти Спенсер и Наоми Кэмпбелл
Китти Спенсер и Наоми Кэмпбелл / jetsetter.ua

Когда на одном подиуме собирается столько легендарных звезд фэшн-индустрии, концентрация стиля, моды и роскоши повышается в несколько раз! Подтверждением этого стал показ дома моды Dolce & Gabbana вчера, 6 июля.

Для показа впечатляющей коллекции Alta Moda, которая вобрала в себя дух эпохи Возрождения и итальянской истории, было выбрано одно из саміх живописных и романтических мест в Италии – парк Teresio Olivelli на побережье озера Комо.

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Бренд Dolce & Gabbana всегда поражает эпичностью и масштабностью своих показов и на этот раз они это в очередной раз показали. На модный подиум среди роскошных цветущих садов и гирлянд вышли в новой коллекции такие звезды как Наоми Кэмпбелл, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, 70-летняя мать Илона Маска Мэй Маск, Хелена Кристенсен, пышнотелая модель Эшли Грэм, 20-летняя модель-мусульманка Халима Аден и многие другие.

Доменико Дольче, Стефано Габбана, Китти Спенсер и Наоми Кэмпбелл


Наоми Кэмпбелл


Мэй Маск


Хелена Кристенсен


Китти Спенсер


Халима Аден

Стоит добавить, что накануне показа состоялась изысканная вечеринка на яхте на озере Комо, где собрались все звезды модного шоу-бизнеса. Там присутствовала и Эшли Грэм, которая посетила событие со своим мужем Джастином Эрвином.

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 Канал
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