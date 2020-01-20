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      КИУ оценил работу депутатов и лидеров фракций во время сессии Рады: кто работал хуже всего

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      Кто в Раде работал хуже всего

      17 января состоялось последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады, которая начала свою работу в начале сентября 2019 года. Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций и депутатов. Самые высокие показатели работы – у Ирины Геращенко, Артура Герасимова и Сергея Рахманина.

      Об этом сообщила пресс-служба КИУ на своей фейсбук-странице.

      Знайте больше: Какая из фракций Верховной Рады пропустила больше голосований

      Показатели, по которым Комитет избирателей оценивал работу депутатов:

      • участие в пленарных заседаниях Рады,
      • участие в голосованиях,
      • посещения заседаний комитетов,
      • успешность законодательной работы.

      Кто работал в Раде хуже всех

      • Вадим Рабинович (ОПЗЖ) принял участие лишь в 14% голосований Рады. Это один из самых низких результатов среди всех нардепов,
      • Юрий Бойко (ОПЗЖ) принял участие в 17% голосований парламента за время работы второй сессии,
      • Юлия Тимошенко за пять месяцев присутствовала лишь на 38% заседаний Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, членом которого она является.
      • Давид Арахамия также посетил только 38% заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, членом которого он является.

      Кто из депутатов работал лучше всех

      • Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний Комитета, приняла участие в 83% голосований (самый высокий результат среди лидеров фракций), подала 57 законопроектов, шесть из которых были приняты.
      • Артур Герасимов ("Европейская солидарность") посетил 87% заседаний парламента, принял участие в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний Комитета (самый высокий результат среди лидеров фракций), подал 27 законопроектов, шесть из которых были поддержаны.
      • Сергей Рахманин ("Голос") посетил 91% заседаний, 88% заседаний Комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, четыре из которых были приняты.

      Отметим, что Комитет избирателей Украины ранее заключил голосования нардепов в декабре 2019-го года. Так, самой активной оказалась пропрезидентская "Слуга народа", немного отстала от нее фракция "Голоса".

      "Слуги народа" приняли участие в 86% голосований, "Голос" – в 85, и немного меньше "Европейская солидарность" – в 79%. Один нардеп из перечисленных фракций участвовал в 8 из 10 голосованиях.


      Как нардепы работали в декабре / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Ирина Геращенко Артур Герасимов Европейская солидарность Вадим Рабинович Юрий Бойко Оппозиционная платформа – За жизнь Юлия Тимошенко - новости Давид Арахамия Слуга народа Верховная Рада
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