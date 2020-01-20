КИУ оценил работу депутатов и лидеров фракций во время сессии Рады: кто работал хуже всего

17 января состоялось последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады, которая начала свою работу в начале сентября 2019 года. Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций и депутатов. Самые высокие показатели работы – у Ирины Геращенко, Артура Герасимова и Сергея Рахманина.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ на своей фейсбук-странице.

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Показатели, по которым Комитет избирателей оценивал работу депутатов:

участие в пленарных заседаниях Рады,

участие в голосованиях,

посещения заседаний комитетов,

успешность законодательной работы.

Кто работал в Раде хуже всех

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) принял участие лишь в 14% голосований Рады. Это один из самых низких результатов среди всех нардепов,

Юрий Бойко (ОПЗЖ) принял участие в 17% голосований парламента за время работы второй сессии,

Юлия Тимошенко за пять месяцев присутствовала лишь на 38% заседаний Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, членом которого она является.

Давид Арахамия также посетил только 38% заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, членом которого он является.

Кто из депутатов работал лучше всех

Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний Комитета, приняла участие в 83% голосований (самый высокий результат среди лидеров фракций), подала 57 законопроектов, шесть из которых были приняты.

Артур Герасимов ("Европейская солидарность") посетил 87% заседаний парламента, принял участие в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний Комитета (самый высокий результат среди лидеров фракций), подал 27 законопроектов, шесть из которых были поддержаны.

Сергей Рахманин ("Голос") посетил 91% заседаний, 88% заседаний Комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, четыре из которых были приняты.

Отметим, что Комитет избирателей Украины ранее заключил голосования нардепов в декабре 2019-го года. Так, самой активной оказалась пропрезидентская "Слуга народа", немного отстала от нее фракция "Голоса".

"Слуги народа" приняли участие в 86% голосований, "Голос" – в 85, и немного меньше "Европейская солидарность" – в 79%. Один нардеп из перечисленных фракций участвовал в 8 из 10 голосованиях.



Как нардепы работали в декабре / инфографика 24 канала