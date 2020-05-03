Кива "по зову совести" обозвал полицейских оборотнями: детали и видео скандала
Илья Кива, народный депутат от ОПЗЖ, попал в скандал 2 мая в одной из многоэтажек Киева. Политик ссорился с полицией, называя правоохранителей оборотнями, и не пускал владельцев квартиры в их жилье. Видео инцидента уже попало в сеть.
Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" принял активное участие в скандале вокруг одной из квартир киевской многоэтажки на Оболони. Об этом рассказали в издании "Обозреватель".
Информация от Bihus.info Кива причастен к рейдерским захватам агропредприятий на Кировоградщине
Скандал с квартирой, полицией, "рейдерством" и Кивой: в чем суть
Киевлянин Андрей (фамилию не разглашаем из-за закона о защите персональных данных) купил квартиру на открытых торгах в системе СЕТАМ (госпредприятие, занимающейся реализацией изъятого по решению суда имущества). По официальным данным, в этой квартире якобы никто не зарегистрирован, но она сдана в аренду.
"Я приехал и хотел зайти в квартиру, но она была заперта. Вызвал полицию, двери открыли. В это время приехал народный депутат Илья Кива и начал называть нас всех рейдерами, при наличии всех документов", – рассказал Андрей.
Когда я его спросил, почему он приехал, он ответил, что его позвала сюда совесть. Он бросался на полицейских, мою жену. Я все записал на видео,
– добавил киевлянин.
В комментарии Censor.net новый владелец квартиры добавил, что депутат Кива в присутствии всех послал его "на х*й" и замахивался на адвоката. В квартире в это время, кстати, находились женщина (бывшая владелица), мужчина и 17-летний подросток.
Илья Кива, как свидетельствуют видеозаписи, назвал полицейских "оборотнями" и обещал всех "вывести всех на чистую воду".
Ссора Кивы с полицией и жителями дома: видео инцидента
Позже в этот же день Илья Кива в эфире одного из украинских телеканалов подтвердил свою позицию и назвал ситуацию "рейдерским захватом".
Мне позвонила украинка, которая сообщила, что к ней врываются в квартиру бандиты. В ее квартире находится несовершеннолетний ребенок, которого фактически в условиях карантина пытались выгнать из квартиры. Это хорошо организованная банда рейдеров,
– считает Кива.
К слову, 30 апреля стало известно, что счета народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы арестовали. Средства "заморозили" для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк по делу о защите чести и достоинства.