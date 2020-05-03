05:59
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Кива "по зову совести" обозвал полицейских оборотнями: детали и видео скандала

      - Читати новину українською
      Кива обозвал полицейских оборотнями: детали и видео скандала
      Кива устроил скандал в одной из многоэтажек Киева / Скиншоты с видео

      Илья Кива, народный депутат от ОПЗЖ, попал в скандал 2 мая в одной из многоэтажек Киева. Политик ссорился с полицией, называя правоохранителей оборотнями, и не пускал владельцев квартиры в их жилье. Видео инцидента уже попало в сеть.

      Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" принял активное участие в скандале вокруг одной из квартир киевской многоэтажки на Оболони. Об этом рассказали в издании "Обозреватель".

      Информация от Bihus.info Кива причастен к рейдерским захватам агропредприятий на Кировоградщине

      Скандал с квартирой, полицией, "рейдерством" и Кивой: в чем суть

      Киевлянин Андрей (фамилию не разглашаем из-за закона о защите персональных данных) купил квартиру на открытых торгах в системе СЕТАМ (госпредприятие, занимающейся реализацией изъятого по решению суда имущества). По официальным данным, в этой квартире якобы никто не зарегистрирован, но она сдана в аренду. 

      "Я приехал и хотел зайти в квартиру, но она была заперта. Вызвал полицию, двери открыли. В это время приехал народный депутат Илья Кива и начал называть нас всех рейдерами, при наличии всех документов", – рассказал Андрей.

      Когда я его спросил, почему он приехал, он ответил, что его позвала сюда совесть. Он бросался на полицейских, мою жену. Я все записал на видео,
      – добавил киевлянин.

      В комментарии Censor.net новый владелец квартиры добавил, что депутат Кива в присутствии всех послал его "на х*й" и замахивался на адвоката. В квартире в это время, кстати, находились женщина (бывшая владелица), мужчина и 17-летний подросток. 

      Илья Кива, как свидетельствуют видеозаписи, назвал полицейских "оборотнями" и обещал всех "вывести всех на чистую воду".

      Ссора Кивы с полицией и жителями дома: видео инцидента

      Позже в этот же день Илья Кива в эфире одного из украинских телеканалов подтвердил свою позицию и назвал ситуацию "рейдерским захватом".

      Мне позвонила украинка, которая сообщила, что к ней врываются в квартиру бандиты. В ее квартире находится несовершеннолетний ребенок, которого фактически в условиях карантина пытались выгнать из квартиры. Это хорошо организованная банда рейдеров,
      – считает Кива.

      К слову, 30 апреля стало известно, что счета народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы арестовали. Средства "заморозили" для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк по делу о защите чести и достоинства.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости недвижимости Илья Кива Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Киева Скандал Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Эпоха коронавируса: как страны проходит проверку эпидемией
      2 мая , 22:00 Эпоха коронавируса: как страны проходит проверку эпидемией
      Леонід Швець
      Новости о коронавирусе 2 мая: ВОЗ продлила чрезвычайную ситуацию, новые случаи в Украине
      2 мая , 21:36 Новости о коронавирусе 2 мая: ВОЗ продлила чрезвычайную ситуацию, новые случаи в Украине
      Анастасія Зазуляк