Кива "по зову совести" обозвал полицейских оборотнями: детали и видео скандала

Илья Кива, народный депутат от ОПЗЖ, попал в скандал 2 мая в одной из многоэтажек Киева. Политик ссорился с полицией, называя правоохранителей оборотнями, и не пускал владельцев квартиры в их жилье. Видео инцидента уже попало в сеть.

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" принял активное участие в скандале вокруг одной из квартир киевской многоэтажки на Оболони. Об этом рассказали в издании " Обозреватель ".

Информация от Bihus.info Кива причастен к рейдерским захватам агропредприятий на Кировоградщине

Скандал с квартирой, полицией, "рейдерством" и Кивой: в чем суть

Киевлянин Андрей (фамилию не разглашаем из-за закона о защите персональных данных) купил квартиру на открытых торгах в системе СЕТАМ (г оспредприятие, занимающейся реализацией изъятого по решению суда имущества ). По официальным данным, в этой квартире якобы никто не зарегистрирован, но она сдана в аренду.

"Я приехал и хотел зайти в квартиру, но она была заперта. Вызвал полицию, двери открыли. В это время приехал народный депутат Илья Кива и начал называть нас всех рейдерами, при наличии всех документов", – рассказал Андрей.

Когда я его спросил, почему он приехал, он ответил, что его позвала сюда совесть. Он бросался на полицейских, мою жену. Я все записал на видео,

– добавил киевлянин.

В комментарии Censor.net новый владелец квартиры добавил, что депутат Кива в присутствии всех послал его "на х*й" и замахивался на адвоката. В квартире в это время, кстати, находились женщина (бывшая владелица), мужчина и 17-летний подросток.

Илья Кива, как свидетельствуют видеозаписи, назвал полицейских "оборотнями" и обещал всех "вывести всех на чистую воду".

Ссора Кивы с полицией и жителями дома: видео инцидента

Позже в этот же день Илья Кива в эфире одного из украинских телеканалов подтвердил свою позицию и назвал ситуацию "рейдерским захватом".

Мне позвонила украинка, которая сообщила, что к ней врываются в квартиру бандиты. В ее квартире находится несовершеннолетний ребенок, которого фактически в условиях карантина пытались выгнать из квартиры. Это хорошо организованная банда рейдеров,

– считает Кива.