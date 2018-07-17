Кива подал заявление в полицию: он обвинил Шабунина в нападении на него

Экс-начальник департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Илья Кива подал заявление в полицию. В нем он указывает, что на него якобы напал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и другие неустановленные лица.

Соответствующее заявление на своей странице в Facebook обнародовала представительница правления ЦПК Александра Устинова.

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Держите меня! Кива грозный милиционер подал заявление на Шабунина,

– написала Устинова.

В частности, в документе говорится о том, что 17 июля во время митинга возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры Шабунин и неустановленные лица совершили нападение на него, в частности облили химическим красителем — бриллиантовый зеленый.

В заявлении Кива требует у полиции рассмотреть его заявление, внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр и начать досудебное расследование.



Заявление Кивы о нападении на него Шабунина под САП

Напомним, 17 июля представители "Центра противодействия коррупции" пришли под САП требовать отставки Назара Холодницкого и вручить ему "рюкзак на выход". Голову ГПК Виталия Шабунина молодые люди спортивного телосложения облили зеленкой и забросали тортами. У него диагностировали химические ожоги обоих глаз.