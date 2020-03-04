Кива в Раде раздавал женщинам цветы, очередное интервью с Путиным – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 3 марта – Илья Кива устроил в Раде "весенний перформанс" и дарил женщинам букеты цветов. Депутата от "Голоса" и журналистка 24 канала их не приняли. В сети появилась седьмая серия российского проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Говорил глава Кремля, в частности, про активных граждан страны.

Также в выпуске: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган категорически отказался сдерживать поток сирийских беженцев в Европу. Верховная Рада может отправить в отставку Алексея Гончарука. Возглавить Кабмин вместо него может действующий вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.