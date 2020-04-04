Киве объявили подозрение из-за драки в ресторане а ветераном АТО, – СМИ

Нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве объявили подозрение за нападение на ветерана АТО Михаила Маймана в ресторане в центре Киева.

Руководитель одного из департаментов Офиса генпрокурора Александр Панов сообщил об этом "Следствию.Инфо". Киве объявили подозрение за умышленное причинение тяжелого телесного повреждения.

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Обратите внимание! Киве объявили подозрение по 121 статье Уголовного кодекса. Нардепу грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Илья Кива отказался получить в руки любое сообщение, поэтому подозрение ему объявили через видеозапись.

По словам Панова, Илью Киву неоднократно вызывали в ГБР для вручения подозрения, в частности, 28 февраля и 2 марта, но нардеп так и не появился. Прокуратура пыталась через суд заставить Киву прийти для вручения подозрения, однако судьи отказали.

Тогда одиозного Киву попытались вызвать для вручения подозрения еще раз на 6 апреля. Однако объявить подозрение Киве удалось 4 апреля, когда он сам пришел в Офис Генерального прокурора.

Драка Кивы с ветераном АТО: как это было

Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО Михаилом Майманом в ресторане в центре Киева.

Инцидент произошел в заведении "Мокко", расположенном на Крещатике.

Кива уже объяснил причину драки в фейсбуке. По словам нардепа, этот человек полгода назад начал угрожать ему в сети.

Ветеран АТО Михаил Майман ответил, что Кива вел себя агрессивно.

Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.

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