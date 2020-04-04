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      Киве объявили подозрение из-за драки в ресторане а ветераном АТО, – СМИ

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      Илье Киве объявили подозрение / 24 канал

      Нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве объявили подозрение за нападение на ветерана АТО Михаила Маймана в ресторане в центре Киева.

      Руководитель одного из департаментов Офиса генпрокурора Александр Панов сообщил об этом "Следствию.Инфо". Киве объявили подозрение за умышленное причинение тяжелого телесного повреждения.

      Ранее Кива вывез детей за границу, потому что на него "оказывают давление"

      Обратите внимание! Киве объявили подозрение по 121 статье Уголовного кодекса. Нардепу грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

      Илья Кива отказался получить в руки любое сообщение, поэтому подозрение ему объявили через видеозапись.

      По словам Панова, Илью Киву неоднократно вызывали в ГБР для вручения подозрения, в частности, 28 февраля и 2 марта, но нардеп так и не появился. Прокуратура пыталась через суд заставить Киву прийти для вручения подозрения, однако судьи отказали.

      Тогда одиозного Киву попытались вызвать для вручения подозрения еще раз на 6 апреля. Однако объявить подозрение Киве удалось 4 апреля, когда он сам пришел в Офис Генерального прокурора.

      Драка Кивы с ветераном АТО: как это было

      • Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО Михаилом Майманом в ресторане в центре Киева.
      • Инцидент произошел в заведении "Мокко", расположенном на Крещатике.
      • Кива уже объяснил причину драки в фейсбуке. По словам нардепа, этот человек полгода назад начал угрожать ему в сети.
      • Ветеран АТО Михаил Майман ответил, что Кива вел себя агрессивно.
      • Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.

      Кива бьет мужчину по голове в ресторане: смотрите видео

       
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Скандал Расследования Криминальные новости Новости Киева Офис генпрокурора Государственное бюро расследований Илья Кива
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