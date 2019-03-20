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      Київ побачить "Light Souls" – яскраве шоу, присвячене Марселю Марсо

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      Унікальний Quartet DEKRU
      Унікальний Quartet DEKRU

      22 березня у Києві до дня народження легендарного актора Марселя Марсо покажуть виставу "Light Souls" від театру пантоміми Quartet DEKRU.

      Марсель Марсо – видатний французький актор-мім, якого називають найпопулярнішим французом сучасності. Його ім'ям названо багато шкіл акторської і циркової майстерності, в його честь Паризький монетний двір випустив медаль, спеціально виготовлену за ескізом Жана Мартена. Він удостоєний двох "Оскарів", двох вищих телевізійних премій "Еммі", ордена Почесного Легіону і ще сотні інших нагород. Мистецтво Марсо – пантоміма, його знає і шанує весь цивілізований світ, а Франція вважає його своїм національним надбанням. Його ім’я та досвід і зараз є еталоном для сучасних мімів, у чому ви зможете переконатись на спектаклі, присвяченому дню народження Марселя Марсо – "Light Souls" від Quartet DEKRU.

      Вистава "Light Souls": дивіться промо-відео 

      До речі, мало хто знає, що мати великого міма – Ганся – походила з України, народилася у містечку Яблунів поблизу Коломиї (тепер Івано-Франківська область), а сам він – у Страсбурзі. Потім родина переїхала до Франції, тікаючи від фашистів. Там він змінив ім’я, у 17-річному віці вступив до лав Опору, а після звільнення Парижа від фашистів – до Французької національної армії (служив перекладачем генерала Шарля де Голля). Вже там, в перервах між боями, виступав перед бійцями, показуючи пантоміми на сюжети з солдатського життя.

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      Після війни Марсо пішов навчатись до видатного міма Етьєна Декру. У 1947 році він придумав персонажа Біпа і відразу ж заявив про себе, як про великого актора. Маленька людина в білій масці П'єро з сумними очима і попелястою шевелюрою. Тільняшка, пом'ятий котелок, підняті в німому питанні дуги брів і яскраво-червоний скорботний рот, надзвичайно трепетні великі руки... Марсо розповідав, що його герой був створений під впливом Чарлі Чапліна і його "маленької людини". Біп приніс акторові світову популярність. Багато років Марсо виступав по всьому світу, особливо популярним був у США.

      Мім – це яскрава особистість, що володіє даром перевтілення. Його жест як ніби співав. Найчастіше очі, вираз обличчя, рух тіла, жест висловлюють набагато більше, ніж вимовлені вголос слова. І тому німа грація людського тіла, ім'я якої пантоміма, говорить на всіх мовах… Сьогодні, як і раніше, цим мистецтвом володіють небагато артистів, тому, завжди цікаво побачити справжніх майстрів.

      Хто такі Quartet DEKRU? Це талановитий і успішний колектив, який працює у жанрі пластичного візуального театру, артисти вже побували з гастролями у Нідерландах, Польщі, Франції, Італії, Китаї, виступали у Римі перед Папою Римським та його гостями. DEKRU використовують пантоміму віртуозно, наслідуючи принципи Марселя Марсо. "Light Souls" – це шоу, яке завоювало любов і серця європейських глядачів. Це зустріч із дивом, котрого так не вистачає нам, всім хто живе в суворій реальності. Світло проникає в душу, не дивлячись ні на вік, ні на статус, ні на рід занять, ні на настрій. Після вистави залишається певний присмак. Чи то радості, чи то любові...

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      Источник: 24 Канал
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