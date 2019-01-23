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      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?

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      Київ замело
      Київ замело / 24 канал

      Снігова негода захопила Україну, а вулиці замело рекордними кучугурами.

      Синоптики та рятувальники заздалегідь попереджали про сильні снігопади, просили українців відмовитися від міжміських поїздок, а в самих містах радили пересісти на комунальний транспорт – утім, заклики ці виявилися непочутими.

      Знав про сьогоднішню негоду, але таки поїхав на роботу власною автівкою. Все, що побачив – суцільний хаос: дорога від дому до офісу (а це 10 кілометрів) нині зайняла вчотири рази довше і була абсолютно нечищеною, кілька аварій та вантажівок, що заглохли просто посеред смуги. Навіть автобус бачив "Київпастрансу", що порожнім намагався видертися крутим підйомом від Поштової площі на Хрещатик, проте усе що він міг – буксувати стоячи на місці й лякати водіїв, що його зараз кине вбік й станеться ще одна ДТП.

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      При цьому я не побачив жодної одиниці снігоприбиральної техніки, окрім маленького тракторця, що чистив тротуар біля Київської міської держадміністрації! Утім, те що не побачив техніку, зовсім не означає, що її на дорогах не було. Можливо, усю її кинули в бік Конча-Заспи та Козина, де мешкають наші можновладці. Адже, погодьтеся, якби наші чиновники сьогодні застрягли б по своїх маєтках і не змогли б вчасно дістатися владних кабінетів – як би країна таке пережила?

      Юлія Тимошенко ризикувала не встигнути зранку на ексклюзивне богослужіння до іменника Філарета – некрасиво вийшло б. Адже духовний лідер православних українців напередодні як треба благословив з'їзд "Батьківщини"! А Петро Порошенко через нечищені дороги не встиг би на літак до швейцарського Давосу, а він же не Путін, щоб примушувати себе чекати.

      Відтак дороги їм почистили – і Порошенко, і Тимошенко встигли куди їм було треба. Те, що я запізнився на дві години на роботу – сам винен, треба було вірити попередженням синоптиків й їхати на метро.

      Утім, такі от мої нападки на комунальників – нечесні. Чудово розумію, що їм просто потрібен час, щоб впоратися з наслідками негоди. За той час, коли буксував у заторі придумав ідеальний спосіб зробити усіх щасливими: під час негоди треба оголошувати вихідні. Якщо надати місцевій владі ці повноваження – вона б, знаючи про масштаби майбутньої негоди, ухвалювала б заздалегідь рішення про незапланований вихідний.

      Усім би від того була б користь: не сталося б тих от 850 снігових ДТП, про які звітує  сьогодні поліція, не простоювали б тисячі українців годинами в заторах, снігоприбиральна техніка могла б порожніми вулицями без поспіху усе розчистити… але де там! В країні, що має двотижневий анабіоз на новорічні свята, де досі державним вихідним є 8 березня та 1 травня, наші можновладці неспроможні додуматися до такого, щоб мати запасні вихідні у разі надзвичайних ситуацій. А не спроможні, бо вони взагалі не знають про таку проблему, адже дорогу на Козин та Конча-Заспу, тротуар перед Кабміном, Верховною Радою та київською мерією комунальники чистять у першу чергу, навіть якщо заради цього решті країни доводиться зачекати…

      Читайте також: Через сильні снігопади в Україні лише за день сталось 850 аварій

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Юлия Тимошенко Снег в Украине Киев замело снегом Публикации
      Источник: 24 Канал
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