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Кьяра Ферраньи в откровенной позе снялась для обложки глянца: фото

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / Grazia

Итальянский блогер Кьяра Ферраньи, которая недавно впервые вышла замуж, украсила обложку китайского глянцевого журнала Grazia.

Об этом Кьяра Ферраньи сообщила на своей странице в Instagram.

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31-летняя итальянская звезда позирует в своем любимом бренде Dior. Большинство фото сделаны на лаконичном сером фоне стены, на котором образы Кьяры выглядят ярко и контрастно.

"Новая обложка китайского Grazia в моем любимом Dior. Не могу дождаться, чтобы вернуться в Китай в ноябре", – прокомментировала снимки Ферраньи.

К'яра Ферраньї для журналу Grazia
Кьяра Ферраньи для журнала Grazia

К'яра Ферраньї для журналу GraziaКьяра Ферраньи для журнала Grazia

К'яра Ферраньї для журналу GraziaКьяра Ферраньи для журнала Grazia

К'яра Ферраньї для журналу GraziaКьяра Ферраньи для журнала Grazia

К'яра Ферраньї для журналу GraziaКьяра Ферраньи для журнала Grazia

Напомним, 1 сентября на итальянском острове Сицилия прошла роскошная свадебная церемония Кьяры Ферраньи, которую уже назвали "королевской". Невеста вышла к алтарю в роскошном платье от Dior, верх которого был сделан из кружева, а низ имел большой шлейф.

Кто такая Кьяра Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Муж звезды – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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