Кьяра Ферраньи в откровенной позе снялась для обложки глянца: фото

Итальянский блогер Кьяра Ферраньи, которая недавно впервые вышла замуж, украсила обложку китайского глянцевого журнала Grazia.

Об этом Кьяра Ферраньи сообщила на своей странице в Instagram.

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31-летняя итальянская звезда позирует в своем любимом бренде Dior. Большинство фото сделаны на лаконичном сером фоне стены, на котором образы Кьяры выглядят ярко и контрастно.

"Новая обложка китайского Grazia в моем любимом Dior. Не могу дождаться, чтобы вернуться в Китай в ноябре", – прокомментировала снимки Ферраньи.



Кьяра Ферраньи для журнала Grazia

Кьяра Ферраньи для журнала Grazia

Кьяра Ферраньи для журнала Grazia

Кьяра Ферраньи для журнала Grazia

Кьяра Ферраньи для журнала Grazia

Напомним, 1 сентября на итальянском острове Сицилия прошла роскошная свадебная церемония Кьяры Ферраньи, которую уже назвали "королевской". Невеста вышла к алтарю в роскошном платье от Dior, верх которого был сделан из кружева, а низ имел большой шлейф.

Кто такая Кьяра Ферраньи?



Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.



Муж звезды – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.