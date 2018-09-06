Кьяра Ферраньи засветила обнаженную грудь в прозрачном боди с Сарой Джессикой Паркер: фото

Знаменитая итальянская блогер Кьяра Ферраньи, которая является послом Intimissimi, посетила модный показ бренда нижнего белья, который прошел 4 сентября в итальянском городе Вероне.

Ферраньи опубликовала фото на своей странице в Instagram со звездой сериала "Секс и город" с Сарой Джессикой Паркер и не скрыла своей радости от такой встречи.

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"Встретила своего величайшего кумира... Сара Джессика Паркер – самая лучшая", – прокомментировала совместный снимок звезда.

В свою очередь Сара Джессика Паркер также опубликовала видео с Кьярой.

Если в редкие случаи вас пригласили выехать из дома и поехать в Верону, вы можете просто столкнуться с Кьярой Ферраньи. И когда это случилось, ты должен целоваться в европейском стиле,

– написала актриса.

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Смотрите видео с Ферраньи и Паркер:



Кьяра Ферраньи / Getty



Кьяра Ферраньи / Getty