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Кьяра Ферраньи засветила обнаженную грудь в прозрачном боди с Сарой Джессикой Паркер: фото

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / GettyImages

Знаменитая итальянская блогер Кьяра Ферраньи, которая является послом Intimissimi, посетила модный показ бренда нижнего белья, который прошел 4 сентября в итальянском городе Вероне.

Ферраньи опубликовала фото на своей странице в Instagram со звездой сериала "Секс и город" с Сарой Джессикой Паркер и не скрыла своей радости от такой встречи.

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"Встретила своего величайшего кумира... Сара Джессика Паркер – самая лучшая", – прокомментировала совместный снимок звезда.

 

В свою очередь Сара Джессика Паркер также опубликовала видео с Кьярой.

Если в редкие случаи вас пригласили выехать из дома и поехать в Верону, вы можете просто столкнуться с Кьярой Ферраньи. И когда это случилось, ты должен целоваться в европейском стиле,
– написала актриса.

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Смотрите видео с Ферраньи и Паркер:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Getty

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Getty

Теги: LifeStyle Мода Кино
Источник: 24 канал
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