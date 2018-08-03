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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Кэндис Сванепул показала подтянутую фигуру после жесткой критики: фото

158 Читати новину українською
Кэндис Сванепул
Кэндис Сванепул / Фото из открытых источников

Знаменитая южноафриканская модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул, которая накануне второй раз родила ребенка, продемонстрировала великолепную фигуру в бикини.

Почти через две недели после рождения ребенка, в июле супермодель подверглась сильной критике "хейтеров" в социальных сетях за неидеальные формы тела. Тогда Кэндис заявила, что мир сегодня слишком привередлив к женщинам и она имеет право позволить себе не бежать сразу в спортзал, а наслаждаться материнством.

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Однако на днях папарацци успели сфотографировать модель на пляже Эспириту-Санту в Бразилии. Кэндис Сванепул значительно похудела и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Кендіс Сванепул

Кендіс Сванепул

Кендіс Сванепул

Напомним, что 29-летняя модель во второй раз стала мамой 19 июня. Модель и ее партнер Херманн Николи воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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