Кэндис Сванепул показала подтянутую фигуру после жесткой критики: фото

Знаменитая южноафриканская модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул, которая накануне второй раз родила ребенка, продемонстрировала великолепную фигуру в бикини.

Почти через две недели после рождения ребенка, в июле супермодель подверглась сильной критике "хейтеров" в социальных сетях за неидеальные формы тела. Тогда Кэндис заявила, что мир сегодня слишком привередлив к женщинам и она имеет право позволить себе не бежать сразу в спортзал, а наслаждаться материнством.

Читайте также: Крисси Тейген показала тело с растяжками после родов: фото

Однако на днях папарацци успели сфотографировать модель на пляже Эспириту-Санту в Бразилии. Кэндис Сванепул значительно похудела и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@candiceswanarmy) 1 Сер 2018 р. о 5:40 PDT

Допис, поширений Candice Swanepoel (@candiceswanarmy) 31 Лип 2018 р. о 4:03 PDT

Напомним, что 29-летняя модель во второй раз стала мамой 19 июня. Модель и ее партнер Херманн Николи воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.