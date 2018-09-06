Кэндис Свейнепол полностью обнажилась для обложки книги: фото 18+

"Ангел" Victoria's Secret и супермодель Кэндис Свейнепол часто публикует в Instagram пикантные кадры. На этот раз звезда выложила черно-белый снимок, на котором предстала полностью обнаженной.

29-летняя Кэндис украсила обложку книги Рассела Джеймса, выпущенной ограниченным тиражом.

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"И так, я в чем мать родила! Извини, папа, спасибо, мама, за то, что ты отдала меня в балетную школу когда-то!" – подписала кадр Свейнепол.

Рассел Джеймс – один из самых известных модных фотографов. Его работы можно увидеть на обложках Vogue, American Photo, W и других изданий.