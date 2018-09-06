00:22
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 19°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
  • понедельник
    21°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кэндис Свейнепол полностью обнажилась для обложки книги: фото 18+

166 Читати новину українською
Кэндис Свейнепол
Кэндис Свейнепол / Фото из Іnstagram

"Ангел" Victoria's Secret и супермодель Кэндис Свейнепол часто публикует в Instagram пикантные кадры. На этот раз звезда выложила черно-белый снимок, на котором предстала полностью обнаженной.

29-летняя Кэндис украсила обложку книги Рассела Джеймса, выпущенной ограниченным тиражом.

Читайте также: Кэндис Свейнепол пикантно прикрыла руками голое тело: фото 18+

"И так, я в чем мать родила! Извини, папа, спасибо, мама, за то, что ты отдала меня в балетную школу когда-то!" – подписала кадр Свейнепол.

Рассел Джеймс – один из самых известных модных фотографов. Его работы можно увидеть на обложках Vogue, American Photo, W и других изданий.

Теги: LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 6 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
6 сентября, 23:26 Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
Головная боль для Кремля, или Что происходит с российскими банками в Украине
6 сентября, 23:00 Головная боль для Кремля, или Что происходит с российскими банками в Украине
Сергій Фурса
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Умер американский актер Берт Рейнолдс
6 сентября, 22:44 Умер американский актер Берт Рейнолдс
Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
6 сентября, 22:44 Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук