Кэндис Свейнепол полностью обнажилась для обложки книги: фото 18+
"Ангел" Victoria's Secret и супермодель Кэндис Свейнепол часто публикует в Instagram пикантные кадры. На этот раз звезда выложила черно-белый снимок, на котором предстала полностью обнаженной.
29-летняя Кэндис украсила обложку книги Рассела Джеймса, выпущенной ограниченным тиражом.
Читайте также: Кэндис Свейнепол пикантно прикрыла руками голое тело: фото 18+
"И так, я в чем мать родила! Извини, папа, спасибо, мама, за то, что ты отдала меня в балетную школу когда-то!" – подписала кадр Свейнепол.
Рассел Джеймс – один из самых известных модных фотографов. Его работы можно увидеть на обложках Vogue, American Photo, W и других изданий.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33