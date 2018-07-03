Кэти Холмс не угадала с размером декольте: фото

Экс-супруга актера Тома Круза, Кэти Холмс посетила Неделю высокой моды в Париже. Для показа Dior женщина выбрала необычное платье, которое потрясло окружение.

Кэти Холмс для светского выхода вышла в роскошном светлом платье-миди от Dior и черно-белых туфлях на невысоком каблуке.

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Однако, лиф платья слишком сильно пережал грудь актрисы.



Кэти Холмс / Все фото – Getty Images

Напомним, Кэти Холмс была замужем за Томом Крузом с 2006 по 2012 год, от которого родила дочь Сури. У Джейми Фокса есть две дочери – Аннализа Бишоп от Кристин Граннис и Коринна Фокс.