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      Кэти Перри 34: лучшие хиты зажигательной певицы

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      Кэти Перри
      Кэти Перри / Колаж 24 канал

      Популярная американская певица Кэти Перри празднует свой день рождения. Сегодня, 25 октября, звезде исполняется 34 года.

      12 лет назад, в 2006 году неизвестная в то время девушка Кэти Перри, настоящее имя которой – Кейт Элизабет Хадсон, начала записывать свой альбом One of the Boys, который впоследствии привел ее к огромному успеху.

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      Кейт начала петь в 9 лет, участвовала в хоре при церкви, где служили ее родители. К слову, семья певицы испытывала финансовые трудности. Иногда им приходилось жить на пособие, а иногда родители кормили детей едой, которую жертвовали прихожане.

      Кэти Перри в детстве

      Уже в 15 лет девушка поняла, что хочет связать жизнь с музыкой и через два года ушла из дома, чтобы никто не мешал ей заниматься этим профессионально. Перри прошла краткий курс академического вокала в Музыкальной академии Санта-Барбары. Там ее пение услышали рок-музыканты Стив Томас и Дженнфиер Кнэпп, которые взяли ее под свое крыло и пригласили на собственную звукозаписывающую студию, где были записаны первые демо Кэти Перри. Они помогли ей в совершенстве овладеть гитарой и научиться писать песни.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

      Сейчас Кэти Перри – одна из самых популярных поп-певиц, песни которой быстро становятся хитами. В честь дня рождения звезды предлагаем вспомнить ее знаменитые песни.

      Лучшие хиты Кэти Перри

      I Kissed A Girl

       

      Hot n Cold

       

      California Gurls

       

      E.T.

       

      Last Friday Night

       

      Напомним, Кэти Перри встречается с актером Орландо Блумом с 2016 года. Впоследствии в феврале 2017 года пара объявила о разрыве. Уже в августе знаменитости посетили концерт Эда Ширана, во время которого счастливо позировали для селфи с поклонниками. А в апреле СМИ взорвались информацией: влюбленные звезды решили пожениться. С тех пор пара во время свиданий несколько раз попадалась на глаза папарацци.

      Теги: LifeStyle Музыка Кети Перри
      Источник: 24 канал
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