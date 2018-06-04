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Кэти Перри пошутила в сети с ягодиц любимого Блума

99 Читати новину українською
Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум / Фото из открытых источников

Американская поп-исполнительница Кэти Перри всегда отличались забавными выходками. На этот раз она не сдержала эмоций и оставила веселый комментарий про ягодицы Орландо Блума под его фотографией.

После публикации трейлера спектакля "Убийца Джо" Орландо Блумом, Кэти решила сделать ему интимный комплимент. Как известно, актер в одной из сцен спектакля появляется голышом.

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"Мне нужен сезонный абонемент на эту задницу", – забавно прокомментировала Перри.

Впоследствии она добавила: "Упс, я хотела послать тебе в личные сообщения", устыдившись от написанного перед этим.

Скриншот комментариев Кэти под сообщением Блума

Шутка ли это, или действительно неосторожность певицы –знают только сами влюбленные. Но тем не менее, после очередного воссоединения и официального объявления о помолвке Кэти и Орландо выглядят очень милыми.

Теги: LifeStyle Звездные романы Кети Перри
Источник: Cosmopolitan
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