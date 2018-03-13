Кэти Перри прибегла к провокации с поцелуем во время шоу American Idol: смешное видео

Певица Кэти Перри была среди членов жюри американского шоу талантов American Idol, когда туда вышел 19-летний Бенджамин Глейз. Парень признался, что никогда не целовался с девушками, и Кэти Перри решила "исправить ситуацию".

Все началось с того, что у парня поинтересовались кем он работает. На что Бенджамин ответил, что он кассир. И ему нравится его работа, ведь он там имеет возможность общаться с милыми девушками. Потом у участника шоу спросили, приходилось ли ему целовать девушек, и понравилось ли ему. На что Бенджамин ответил, что не приходилось целовать девушек.

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После этих слов Кэти Перри решила "исправить ситуацию". Однако первый раз она подставила щеку, и сделала вид, что не довольна первым поцелуем. Когда же парень наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку второй раз, певица резко прижалась губами к его губам. От неожиданности 19-летний парень упал.

Стоит отметить, что Бенджамин Глейз не впечатлил жюри своей песней, поэтому в следующий раунд не прошел.