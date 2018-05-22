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Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл

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Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл
Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл / Фото из открытых источников

Американская поп-певица Кэти Перри осталась не в восторге от свадебного наряда Меган Маркл 19 мая. Она бы посоветовала экс-актрисе Меган сделать еще одну примерку перед свадьбой.

Об этом певица Кэти призналась в интервью изданию Entertainment Tonight

По ее мнению, платье "не ложилось" на невесту принца Гарри идеально, из-за чего она бы посоветовала ей сделать еще одну примерку, если бы это было возможно.

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"Я бы сделала еще одну примерку. Не буду врать, еще одну. Но я все равно ее люблю!", – искренне ответила Перри.

Звезда также добавила, что свадебный наряд Кейт Миддлтон в 2011 году понравился ей больше, чем у Меган этого года.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 19 мая 2018 года

Артистка Кэти подчеркнула, что несмотря на все скандалы перед подготовкой королевской свадьбы, она невероятно счастлива за молодоженов: "Я так счастлива за них и хоть я не так хорошо ее знаю, но это удивительно, как она прекрасно проводит гуманитарную политику и так хорошо с этим справляется. Вы знаете, что она гордая феминистка, я обожаю все это. Я поддерживаю ее как женщину и люблю ее, и желаю им двоим всего наилучшего".

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Стоит напомнить, что Меган Маркл выбрала свадебное платье от Givenchy Haute Couture, которое решила не украшать никаким кружевами или украшениями, взамен попросила вышивальщиц бренда украсить ее свадебную фату символами 53 стран Содружества. Кейт Миддлтон в свою очередь 7 лет назад для церемонии бракосочетания выбрала наряд от британского бренда Alexander McQueen.

Платье Маркл оценивают в рекордные 550 тысяч долларов, то есть вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон, которое стоило около 270 тысяч долларов.

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Кети Перри Музыка
Источник: 24 Канал
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