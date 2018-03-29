16:41
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Кэти Перри рассказала поклонникам, как она называет Орланда Блума: милое видео

94 Читати новину українською
Орландо Блум и Кэти Перри
Орландо Блум и Кэти Перри / evoke.ie

Популярная американская певица Кэти Перри после воссоединения со звездой "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом делает все для того, чтобы их отношения имели продолжение. Так, во время своего концерта звезда посвятила новую песню звездному бойфренду.

Об этом сообщает журнал People.

Как известно, любовь Орланда Блума и Кэти Перри напоминает многосерийный фильм: влюбленные то расходились, то снова проводили время вместе. Так, пара рассталась в феврале 2017 года, а уже в августе посетила концерт Эда Ширана. Недавно западные СМИ узнали от инсайдеров, что пара опять вместе. Певица теперь больше заботится об Орландо Блуме и старается не потерять его.

Читайте также: Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе: кто инициировал возобновление отношений

Кэти Перри сделала романтический сюрприз для любимого и во время концерта посвятила ему песню. При этом звезда даже открыла информацию, как она ласково называет Орланда Блума.

Я чувствую себя любимой. Оно такое сильное, как никогда. И моя песня как раз об этом невероятном чувстве – любви. Это о тебе и для тебя, мой "Бубба Ду",
– мило сказала Кэти Перри.

Согласно толкованию словаря, "Бубба Ду" – это ласкательные слова, которые используют в отношении детей или супруга. Вероятно, именно так Кэти Перри называет своего любимого, когда они находятся наедине.

Смотрите видео трогательного выступления Кэти Перри:

Поклонники, которые были на концерте, утверждают, что Орландо Блум был на выступлении певицы. Сам актер не скрывает, что находится в Японии, где сейчас проходит турне Кэти Перри.

Теги: LifeStyle Музыка Кети Перри Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук