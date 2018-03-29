Кэти Перри рассказала поклонникам, как она называет Орланда Блума: милое видео

Популярная американская певица Кэти Перри после воссоединения со звездой "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом делает все для того, чтобы их отношения имели продолжение. Так, во время своего концерта звезда посвятила новую песню звездному бойфренду.

Об этом сообщает журнал People.

Как известно, любовь Орланда Блума и Кэти Перри напоминает многосерийный фильм: влюбленные то расходились, то снова проводили время вместе. Так, пара рассталась в феврале 2017 года, а уже в августе посетила концерт Эда Ширана. Недавно западные СМИ узнали от инсайдеров, что пара опять вместе. Певица теперь больше заботится об Орландо Блуме и старается не потерять его.

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Кэти Перри сделала романтический сюрприз для любимого и во время концерта посвятила ему песню. При этом звезда даже открыла информацию, как она ласково называет Орланда Блума.

Я чувствую себя любимой. Оно такое сильное, как никогда. И моя песня как раз об этом невероятном чувстве – любви. Это о тебе и для тебя, мой "Бубба Ду",

– мило сказала Кэти Перри.

Согласно толкованию словаря, "Бубба Ду" – это ласкательные слова, которые используют в отношении детей или супруга. Вероятно, именно так Кэти Перри называет своего любимого, когда они находятся наедине.

Смотрите видео трогательного выступления Кэти Перри:

Поклонники, которые были на концерте, утверждают, что Орландо Блум был на выступлении певицы. Сам актер не скрывает, что находится в Японии, где сейчас проходит турне Кэти Перри.