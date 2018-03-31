Кэти Перри шокировала поклонников забавной выходкой: видео

Знаменитая американская певица Кэти Перри удивила японских сторонников курьезной выходкой. Звезда сунула в рот 7 куриных наггетсов, не прожевав их.

Как известно, Кэти Перри находится в Японии в рамках своего мирового турне. Вместе с певицей поехал ее звездный бойфренд – актер Орландо Блум.

Читайте также: Кэти Перри рассказала поклонникам, как она называет Орландо Блум: милое видео

Американку пригласили в один из популярных японских шоу Sukkiri. Кэти Перри никто не подстрекал к такому необычному "челенджу". Ведущий наоборот пытался ее отговорить от затеи, опасаясь, что артистка может навредить себе. Все присутствующие в студии умоляли Кэти Перри остановиться, однако она не прекратила запихивать в рот наггетсы, пока их количество не достигло 7.

Я просто их обожаю,

– прокомментировала выходку Кэти Перри.

Сразу после "челленджа" звезда избавилась от нагетсов. Кэти Перри дали воду, которую она охотно выпила.

Смотрите курьезное видео шоу с участием Кэти Перри: