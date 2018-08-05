Кэтрин Зета-Джонс показала фото первого свидания с Майклом Дугласом

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс с 2000 года счастлива в браке с 73-летним Майклом Дугласом. Знаменитости пережили нелегкие времена и сохранили свой брак. В сети певица поделилась архивным снимком с мужем.

За 18 лет супружеской жизни актриса Кэтрин Зета-Джонс, видимо, устала слушать вопросы, почему она выбрала именно Майкла Дугласа. Все потому, что пара имеет разницу в возрасте 25 лет. Этот факт очень привлекал внимание общественности и СМИ к отношениям актеров.

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И хоть многие хейтеры предполагали, что брак Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа продлится недолго, влюбленные опровергли все комментарии. Роскошная Кэтрин вспомнила первую встречу с мужем и показала совместное архивное фото.

Впервые встретила моего мужа на кинофестивале в Довиле. Не помню, о чем он говорил, об отпуске,

– написала она.

Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 3 Сер 2018 р. о 10:07 PDT

Стоит отметить, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас до сих пор выглядят счастливо друг с другом. Вместе с двумя детьми – 17-летним Диланом и 15-летней Кэрис – актеры охотно посещают светские мероприятия и показывают совместные фото с будничных поездок.

Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 5 Лип 2018 р. о 9:07 PDT