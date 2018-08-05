18:08
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Кэтрин Зета-Джонс показала фото первого свидания с Майклом Дугласом

56 Читати новину українською
Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом
Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом / Фото из свободных источников

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс с 2000 года счастлива в браке с 73-летним Майклом Дугласом. Знаменитости пережили нелегкие времена и сохранили свой брак. В сети певица поделилась архивным снимком с мужем.

За 18 лет супружеской жизни актриса Кэтрин Зета-Джонс, видимо, устала слушать вопросы, почему она выбрала именно Майкла Дугласа. Все потому, что пара имеет разницу в возрасте 25 лет. Этот факт очень привлекал внимание общественности и СМИ к отношениям актеров.

Читайте также: Я не просто одна из Дугласов, – дочь Кэтрин Зеты-Джонс дала откровенное интервью журналистам

И хоть многие хейтеры предполагали, что брак Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа продлится недолго, влюбленные опровергли все комментарии. Роскошная Кэтрин вспомнила первую встречу с мужем и показала совместное архивное фото.

Впервые встретила моего мужа на кинофестивале в Довиле. Не помню, о чем он говорил, об отпуске,
– написала она.

 

Стоит отметить, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас до сих пор выглядят счастливо друг с другом. Вместе с двумя детьми – 17-летним Диланом и 15-летней Кэрис – актеры охотно посещают светские мероприятия и показывают совместные фото с будничных поездок.

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
Андрій Шляхтін
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сегодня, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сегодня, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сегодня, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук