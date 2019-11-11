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      Курс валют на 11 ноября: евро почти достигает отметки в 27 гривен, доллар также подешевел

      14 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 11 ноября 2019
      Каким будет курс валют от НБУ на 11 ноября / ft.com

      На понедельник, 11 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 11 ноября за один американский доллар придется выложить 24,5 гривны.

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      Это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 12 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 8 ноября.

      Таким образом, в понедельник цена евро будет 27,04 гривны.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 11 ноября: кое-где – дожди, будет прохладно
      сегодня
      710
      Теги: Новости Украины Деньги Доллар Евро Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта НБУ
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