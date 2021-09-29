Кладбище домашних животных в Днепре превратили в помойку: возмутительные фото

В Днепре коммунальщики уничтожили кладбище домашних любимцев. На его месте теперь фактически образовалась свалка.

В местном телеграм-канале уточнили, что говорится о кладбище для животных в районе Клочко-6. Уничтожили его в конце сентября.

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Памятники животным снесли, но оставили на земле

Рабочие коммунальных служб трактором снесли памятники, которые хозяева устанавливали в память о своих умерших любимцах. Надгробные плиты до сих пор разбросаны по земле, рядом осталось много мусора. Днепряне шокированы такими действиями городских властей – мол, они оскорбляют их чувства. В сети жители города уже назвали происходящее, кощунством.

Что оставили коммунальщики на месте кладбища / Фото из телеграм-канала "Днепр Областной"

Почему такие кладбища запрещены

По данным Общественного по состоянию на апрель 2021 года в Днепре было 8 кладбищ домашних животных. Часто хозяева питомцев обустраивают их у кладбищ, где хоронят людей. Крупнейшие расположены в жилых массивах Победа, Красный камень, Тополь и в районе улицы Космической.

В Госпродпотребслужбе предостерегли, что все такие кладбище в городе нелегальные. Обустраивать их запрещено. Ведь похороненные животные могли погибнуть от опасных инфекционных заболеваний, которыми могут заражаться и люди. Говорится, например, о бешенстве, туберкулезе, лептоспирозе и сибирской язве. Из почвы инфекция может попасть в питьевую воду.

"Единственный верный и юридически правильный способ утилизации домашнего животного – это кремация", – объясняла ранее Ирина Пономаренко, которая возглавляет отдел регистрации животных КП "Зооконтроль". Именно к этому предприятию рекомендуют обращаться владельцам умерших животных в Днепре.