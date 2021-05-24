Об этом сообщили 22 мая на одном из харьковских телеграм-каналов. Автор видео отметил, что весь транспорт стоит на территории областного управления Полиции.

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Человек, который снимает автомобили, идет между ними и показывает Prius toyota и Mitsubishi outlander phev. На некоторых из них лишь побито одно из окон дверцы.

На многих повреждены бамперы. Лишь несколько автомобилей действительно разбиты, однако на них тоже не слишком критичные повреждения.

Смотрите, вот это все, друзья, сломанные служебные автомобили. Они никому уже не нужны,

– добавил автор ролика.

Кладбище полицейских авто в Днепре: видео телеграм-канала "Харьков 1654"

Обратите внимание! В Днепропетровской области 7 апреля произошло ДТП автомобиля полиции и электрички. Они столкнулись, когда авто переезжало железную дорогу на участке Верховцево – Кривой Рог. Это случилось, поскольку правоохранители не посмотрели на колею перед тем, как ехать.