В Днепре нашли "кладбище" почти целых полицейских авто: видео

В Днепре обнаружили "кладбище" побитых полицейских автомобилей. У большинства из них побиты корпуса или одно стекло. Однако автомобили почему-то не ремонтируют, а просто оставляют.

Об этом сообщили 22 мая на одном из харьковских телеграм-каналов. Автор видео отметил, что весь транспорт стоит на территории областного управления Нацполиции.

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Человек, который снимает автомобили, идет между ними и показывает Toyota Prius и Mitsubishi Outlander. На некоторых из них лишь побито одно из окон дверцы.

На многих повреждены бамперы. Лишь несколько автомобилей действительно разбиты, однако на них тоже не слишком критичные повреждения.

Смотрите, вот это все, друзья, сломанные служебные автомобили. Они никому уже не нужны,

– добавил автор ролика.

Кладбище полицейских авто в Днепре: видео телеграм-канала "Харьков 1654"