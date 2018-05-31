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Кладбище и огненные тропы: как происходил показ Gucci

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Модный бренд Gucci, который назвали одним из самых дорогих в 2018 году, представил новую круизную коллекцию на сезон-2019.

Главным дизайнером коллекции выступил директор модного дома Алессандро Микеле.

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Шоу состоялось в коммуне Арль (регион Прованс, Франция), а локацией для показа стал старинный некрополь Les Alyscamps на окраине города. Модели демонстрировали одежду, фланируя между огненных троп и могил.

 

Предлагаем посмотреть самые яркие образы из круизной коллекции Gucci.

Все фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv

Теги: LifeStyle Фотоновости Мода
Источник: 24 Канал
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