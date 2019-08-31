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      "Кладем завещания в рюкзаки и идем на протест": в Гонконге ждут провозглашения АТО

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      Беспорядки в Гонконге
      Беспорядки в Гонконге / Getty Images

      После того, как активисты устроили массовый просмотр фильма о Революции Достоинства в Украине – силовики Гонконга начали задерживать лидеров протестов, которые происходили в городе в течение последних 5 лет. Реакция митингующих не заставила себя ждать, на улицах начались столкновения.

      После просмотров украинского фильма "Зима в огне", полиция начала задерживать граждан без причины прямо на улицах, рассказал глава проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов в комментарии 24 каналу.

      К теме: В Гонконге задержали активистов за показ фильма о Евромайдане: фото

      По словам эксперта, Китай выдал приказы арестовать всех лидеров протестов за последние 5 лет. Вместе с тем, полиция в жесткой форме запретила выходить на протест 31 августа. Заявления китайских политиков и задержания разозлили жителей города и они, несмотря на запреты, вышли на акцию протеста.

      Полиция отреагировала жестоко. В ход пошли не только газовые шашки, травматическое оружие, водные пушки и много всего другого. Протестующие в свою очередь начали использовать коктейли Молотова и максимально противостоять полиции. По сути, их очень вдохновляет то, что сейчас они встали с Украиной бок о бок,
      – сказал Харитонов.

      Главной причиной такой реакции общества является нарушение прав граждан, преступления правительства и агрессия правоохранительных органов.

      Беспорядки в Гонконге / Фото с иностранных СМИ

      Всего за время протестов пострадали тысячи людей, среди них множество детей, женщин и пожилых людей. Полиция забивала граждан Гонконга до реанимационного состояния. Одна из волонтерок, которая выносила пострадавших с линии обороны, потеряла глаз и зрение из-за выстрела полиции.

      Гонконгцы настроены очень серьезно. Они вышли бороться до конца. Люди рассказывают, что им уже нечего терять. Говорят: "Мы кладем завещания в свои рюкзаки и выходим на протест",
      – передает глава Free Hong Kong Center.

      Сейчас Гонконгу угрожают введением чрезвычайного положения и провозглашением АТО. Это означает, что Китай получит право ввести и применить специальные военные силы против митингующих (которые не имеют оружия). Сейчас таких прецедентов еще не было.

      Почему в Гонконге протестуют?
      Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

      Жители города считают, что это будет решающим шагом к покорению Гонконга материковым Китаем.

      Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против протестующих жестких действий, а также отставки главы администрации Гонконга Керри Лем. Но главное в протестах – это намерение защитить демократию.

      ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

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      Теги: Новости политики Постраждалі Протесты Протесты в Гонконге Китай
      Источник: 24 канал
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