"Кладем завещания в рюкзаки и идем на протест": в Гонконге ждут провозглашения АТО

После того, как активисты устроили массовый просмотр фильма о Революции Достоинства в Украине – силовики Гонконга начали задерживать лидеров протестов, которые происходили в городе в течение последних 5 лет. Реакция митингующих не заставила себя ждать, на улицах начались столкновения.

После просмотров украинского фильма "Зима в огне", полиция начала задерживать граждан без причины прямо на улицах, рассказал глава проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов в комментарии 24 каналу.

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По словам эксперта, Китай выдал приказы арестовать всех лидеров протестов за последние 5 лет. Вместе с тем, полиция в жесткой форме запретила выходить на протест 31 августа. Заявления китайских политиков и задержания разозлили жителей города и они, несмотря на запреты, вышли на акцию протеста.

Полиция отреагировала жестоко. В ход пошли не только газовые шашки, травматическое оружие, водные пушки и много всего другого. Протестующие в свою очередь начали использовать коктейли Молотова и максимально противостоять полиции. По сути, их очень вдохновляет то, что сейчас они встали с Украиной бок о бок,

– сказал Харитонов.

Главной причиной такой реакции общества является нарушение прав граждан, преступления правительства и агрессия правоохранительных органов.

Беспорядки в Гонконге / Фото с иностранных СМИ

Всего за время протестов пострадали тысячи людей, среди них множество детей, женщин и пожилых людей. Полиция забивала граждан Гонконга до реанимационного состояния. Одна из волонтерок, которая выносила пострадавших с линии обороны, потеряла глаз и зрение из-за выстрела полиции.

Гонконгцы настроены очень серьезно. Они вышли бороться до конца. Люди рассказывают, что им уже нечего терять. Говорят: "Мы кладем завещания в свои рюкзаки и выходим на протест",

– передает глава Free Hong Kong Center.

Сейчас Гонконгу угрожают введением чрезвычайного положения и провозглашением АТО. Это означает, что Китай получит право ввести и применить специальные военные силы против митингующих (которые не имеют оружия). Сейчас таких прецедентов еще не было.

Protesters have started another fire, this time outside SOGO in Causeway Bay. Police fired three rounds of tear gas in response. #hongkongprotests



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/uIRuNafZP5 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 31 августа 2019 г.

Protesters have moved what appeared to be a large spectator's stand to near to the police headquarters and used it as a barricade. #hongkongprotests



Video: SCMP/Karen Zhang pic.twitter.com/clIhDyShOM — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 31 августа 2019 г.

Почему в Гонконге протестуют?

Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.



Жители города считают, что это будет решающим шагом к покорению Гонконга материковым Китаем.



Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против протестующих жестких действий, а также отставки главы администрации Гонконга Керри Лем. Но главное в протестах – это намерение защитить демократию.

ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ