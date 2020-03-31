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      Клапаны для аппаратов вентиляции легких от украинского стартапа: когда ждать серийный запуск

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      Аппараты для вентиляции легких / prm.ua

      Украинский стартап, который занимается созданием гаджетов и 3D-моделированием, сейчас переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для искусственной вентиляции легких. Такой клапан можно подсоединить к аппаратам сразу двух пациентов, что может улучшить ситуацию с лечением больных COVID-19.

      Как все началось и откуда пришла идея

      Идея пришла из Италии, когда предприниматели увидели нехватку аппаратов для вентиляции легких за рубежом. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал главный инженер в Revel Laboratory Валерий Оксенюк.

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      По его словам, они сначала обратились к украинским врачам с вопросом, нужна ли будет такая помощь. Затем разработали клапан для нескольких людей, напечатали и отдали на тестирование врачам, ведь сами не имеют такой квалификации.

      "Врачи сказали, что он подходит и в целом отреагировали положительно. Ведь они видят, что кто-то им пытается помочь. Очень много врачей звонили из разных регионов и просили клапаны для того, чтобы протестировать", – рассказал Оксенюк.

      Самая большая проблема

      Как отметил главный инженер, самой большой проблемой было найти нужные материалы для производства этих клапанов, так как в Украине его мало.

      "В принципе, нам было достаточно одного дня, и мы все нашли. Этот материал надо завозить из-за границы, но в Украине его достаточные запасы. Просто нам он нужен именно в определенной форме", – пояснил Оксенюк.

      Когда ждать запуска производства клапанов

      Сейчас запуск клапанов приостановлен. "Мы отправили в остальные больницы клапаны для тестирования и ждем, когда врачи ответят на серийный запуск печати", – подытожил Оксенюк.

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      Финансирование

      Revel Laboratory работают совместно с Одесским антикризисным штабом по COVID-19.

      "Финансовую сторону вопроса я вам не могу рассказать, так как мы это делаем на бесплатной основе. Все финансовые вопросы на себя берет антикризисный штаб", – подчеркнул главный инженер украинского стартапа.

      Другие проекты

      По словам Оксенюка, Revel Laboratory совместно со штабом разрабатывает также респираторы и защитные очки для врачей, которые не позволят вирусу попасть на слизистую.

      Смотрите видео комментария Валерия Оксенюка на 24 канале:

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Техно Новости Украины Техно Новости Одессы Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине
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