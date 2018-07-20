Классические костюмы и белые кроссовки: "Шахтер" прибыл в Одессу на матч Суперкубка

На матч в Одессу футболисты и тренеры донецкого "Шахтера" отправились в классических костюмах и белых кроссовках. Кроме того, четверо игроков не отправились на игру против "Динамо".

В предварительную заявку на поединок с "Динамо" не попали Тайсон, Максим Малышев, Вячеслав Танковский и Додо.

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Полный список футболистов, которые полетели в Одессу, выглядит так:

вратари: Олег Кудрик, Алексей Шевченко, Андрей Пятов;

защитники: Исмаили, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Сергей Кривцов;

полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Александр Зубков;

нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

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Что касается нового стиля, то, как указано на сайте "горняков", "когда для иностранных клубов выезд на игру в классике является вполне привычным, то для «Шахтера» на внутренние турниры – новый опыт". Стоит отметить, что в костюмах и белых кроссовках были как игроки, так и тренерский штаб "Шахтера". Кроме того, их стиль дополнял галстук с логотипом клуба.