Классический костюм и элегантная прическа: Мелания Трамп встретилась с Елизаветой ІІ

Волшебная Мелания сопровождает своего мужа – действующего Президента США Дональда Трампа – в официальной поездке в Великобританию. В резиденции королевской семьи американские супруги уже встретились с королевой Елизаветой II.

Мелания Трамп в который раз потрясла роскошным "луком" во время официального мероприятия. В Виндзорском дворце, где Президент и первая леди встретились с королевой Елизаветой ІІ, американка продемонстрировала изящное платье, которое подчеркнуло важность события.

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Жена Дональда Трампа выбрала белый элегантный костюм от Christian Dior. К стильной одежде Мелания сделала стильную прическу и идеальный макияж. Туфли на каблуках и пояс завершили образ первой леди.

В то же время королева Елизавета II тоже подготовилась к встрече с Трампами. Монарх одела платье с цветочным принтом, которое дополнила голубым пальто и шляпой. Ее Величество не обошла традиции и подобрала к одежде роскошную брошь, которая добавила "луку" еще большей утонченности.

Волшебный образ Мелании Трамп

Дональд и Мелания Трамп в Лондоне



Волшебная Мелания Трамп встретилась с Елизаветой ІІ

Президент США и первая леди

Глава Белого дома на встрече с королевой

Стоит отметить, что Дональд Трамп несколько раз нарушил королевские правила и стал спиной к Елизавете II. Кроме этого, Президент США смутил Ее Величество, когда внезапно остановился во время прогулки по территории Виндзорского дворца.