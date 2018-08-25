Клаудии Шиффер – 48: самые горячие фото супермодели 18+

Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер сегодня, 25 августа, празднует день рождения. Звезде исполнилось 48 лет. Предлагаем узнать, как достигала успеха модель и какие сексуальные фото затмевали разум пылких поклонников.

В свои 16 лет Клаудия впервые дебютировала в модельном бизнесе, когда познакомилась с директором модельного агентства "Metropolitan". Впоследствии звезда переехала в Париж и впервые снялась для обложки издания Elle. После нескольких лет напряженной работы звезда стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира.

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Вместе с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и рядом других легенд модной индустрии она стала настоящей иконой для сотен моделей. Ее жизненную позицию одобряли не только модные критики, – Клаудия Шиффер даже стала послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании. Сегодня звезда находится в счастливом браке с британским продюсером Мэтью Воном, от которого родила троих детей.

Предлагаем посмотреть подборку самых горячих фото за ее карьеру, которые украшали рекордное количество обложек таких глянцев: Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper's Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue и других.



Клаудия Шиффер