Клаудия Шиффер показала главные тренды осени в Vogue: изысканные фото

Супермодель Клаудия Шиффер, которая недавно отпраздновала 48-летие, снялась в новой фотосъемке для сентябрьского номера парижского Vogue. Для фотоистории звезда примерила несколько волшебных осенних образов премиальных марок.

Клаудия Шиффер позировала в нарядах таких брендов, как Isabel Marant, Ralph Lauren и Massimo Dutti. Over-size брюки, блузки и ковбойские сапоги очень подошли модели. Автором новой фотосессии стал фэшн-фотограф Грегори Харрис.

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Фэшн-эксперты журнала добавляют, что сами такие образы должны присутствовать в гардеробе каждой модницы этой осенью. "Стильный осенний casual-гардероб", – именно так характеризуют наряды на Клаудии Шиффер стилисты.



Клаудия Шиффер для Vogue Paris

Напомним, что подруга Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, стала звездой июньского выпуска тайваньского Harper's Bazaar, где также продемонстрировала модные тренды осени 2018.