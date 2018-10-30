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      Клей Томпсон установил новый рекорд НБА по количеству трехочковых за матч: видео

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      Клей Томпсон
      Клей Томпсон / twitter Golden State

      Атакующий защитник клуба "Голден Стейт" Клей Томпсон установил новый рекорд НБА. Игрок 14 раз метко бросил из-за дуги в матче против "Чикаго". Теперь это новый рекорд в чемпионате.

      В матче Томпсон набрал 52 очка. Еще до большого перерыва он забросил 10 трехочковых (из 14 попыток), что тоже стало новым рекордом.

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      Всего за матч игрок бросал 24 раза из-за дуги. 14 из них оказались точными.

      Видео нового рекорда Клея Томпсона

      Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал партнеру Томпсона по клубу Стефену Карри. 11 ноября 2016 года он 13 раз забросил трехочковые в игре против "Нового Орлеана".

      Сам матч закончился со счетом 124:149 в пользу "Голден Стейт". В середине матча счет был 50:92, что является вторым наибольшим показателем по набранным очкам в истории НБА. Рекорд принадлежит "Финиксу", который в игре против "Денвера" набрал 107 очков. Тогда матч в 1990 году закончился со счетом 173:143.

      Теги: Спорт NBA Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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