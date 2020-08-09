Заявление Виталия Кличко относительно действий компании Bolt, которая разместила пункты проката электросамокатов без согласования, вызвало резонанс.

Мэр Киева в социальной сети Фейсбук объяснил свою позиции по этой ситуации.

Интересно Кличко просит Bolt убрать электросамокаты из улиц Киева: что ему ответили в компании

Он отметил, что движение такого вида "транспорта", как электросамокаты, не разрешен действующим законодательством Украины.

Поэтому вопрос: где именно должны ездить такие средства передвижения – по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя",

– отметил Виталий Кличко.

"Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников – тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Дать ответы и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении", – добавил мэр города Киев.

Почему деятельность должна быть согласована с городом

Виталий Кличко объяснил, что пункты проката или места, где можно взять или оставить электросамокат – расположены на территории города. Поэтому может любой прийти и по желанию предоставлять услуги за которые не несет никакой ответственности.

Читайте также Скандал вокруг очередного "моста Кличко": что не так с тросами и действительно ли их украли

"Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах", – сообщил Кличко.

Компанию Bolt он призвал работать исключительно в правовом поле и осознавая ответственность за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет.