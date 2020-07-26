Поздно вечером 25 июля городской глава Киева Виталий Кличко задержал двух парней, которые на улице Стрелецкой рисовали граффити на стене дома. Мэр провел с "художниками" воспитательную беседу и вызвал полицейских. Однако задержали только одного парня, другой убежал.

Кличко поймал парней, которые рисовали граффити

Вечером 25 июля Виталий Кличко прогуливался по центру Киева – осматривал улицы, которые отремонтировали, и те, где планируют работы. Об этом он, мэр Киева, сообщил в фейсбуке.

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И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов,

– отметил Кличко.

Городской глава провел с нарушителями воспитательную беседу и вызвал полицию. Однако правоохранители задержали только одного парня. У другого, по словам Кличко, сдали нервы, и он убежал.

Мэр также опубликовал видео, на котором есть два "художника". И заверил, что беглеца найдут.

Что рисовали парни

Надпись "White Lives Matter". Этот лозунг является ответом на движение за права темнокожих "Black Lives Matter".

Кличко ночью поймал парней, которые рисовали граффити: смотрите видео