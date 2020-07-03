На сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать мост Метро на мост имени Арсена Авакова. Причиной такой инициативы называют то, что мост Метро является излюбленным местом министра внутренних дел.

Курьезная петиция, обнародованная на сайте Киевсовета, набрала 29 подписей с 10 тысяч необходимых. Ее автор Роман Сидоренко считает, что мост Метро давно стал местом, где Аваков устраивает грандиозные "шоу-представления".

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Вероятно, мужчина подразумевает 2 спецоперации по задержанию минеров моста Метро. К ним привлекали тяжелую технику, катера, спецназовцев.

"Мощный" министр внутренних дел Украины очень любит мост Метро в Киеве. Когда в обществе в очередной раз поднимается волна возмущения деятельностью "эффективного" министра, Арсен Борисович устраивает грандиозные шоу-представления на мосту Метро. Кажется, это его любимое место. Чтобы старания министра не проходили даром, предлагаю переименовать мост в его честь,

– говорится в тексте петиции.

Что известно о минировании моста Метро в Киеве:

Первое произошло 18 сентября 2019 года. Тогда мужчина, которого зовут Алексей Белько, приехал на середину моста Метро, ​​вышел из авто и начал угрожать все взорвать. Впоследствии – открыл огонь из автомата в воздух и сбил беспилотник правоохранителей. Никто не пострадал.

На место инцидента стянули подразделения спецслужб и бронированную технику. Мост Метро был перекрыт в обоих направлениях, на подъездах образовались километровые пробки, станции метро не работали на вход и выход.

В конце после переговоров мужчину задержали, взрывчатку при нем не нашли.

Уже 1 июня 2020 года новый "минер" на мосту Метро заявил, что у него с собой взрывчатка и угрожал взорвать мост. Однако четких требований так и не сумел выразить.

Впоследствии его удалось задержать. В спецоперации по задержанию минера приняли участие около 300 полицейских, почти 100 бойцов Нацгвардии. К ней также привлекли 2 речных катера, 10 патрульных автомобилей и бронетехнику.

Взрывчатка, которой угрожал человек, оказалась муляжом. Оружия у минера не было.

Обратите внимание! Удачная и быстрая спецоперация по задержанию фейкового минера в июне состоялась после ряда протестов с требованием отставки главы МВД Авакова. Волну протестов спровоцировали такие резонансные события, как изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке и стрельба в Броварах.