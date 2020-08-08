Мэр столицы Виталий Кличко просит компанию Bolt убрать пункты проката электросамокатов. Дело в том, что они установлены несанкционированно и вообще не урегулированы украинским законодательством.

Оказалось, что Bolt без согласования с городом разместил пункты проката электросамокатов в столице. Об этом Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале.

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Движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг,

– пишет мэр столицы.

Кличко отмечает, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов.

Конкурс проведут, но после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

"Поэтому я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", – пригрозил Кличко.

Что было ранее

Bolt запустил услугу аренды электросамокатов в Киеве еще в ноябре 2019 года. Тогда сервис работал в тестовом режиме на территории киевского инновационного парка UNIT.City.

Поэтому 7 августа компания вышла из тестового режима и запустила полномасштабный прокат по всему Киеву.

Цена на самокаты достаточно высока. Разблокировать самокат стоит 29 гривен. Далее происходит поминутная тарификация. Каждая минута поездки стоит 4,9 гривен. При этом можно арендовать самокат на весь день – это пользователю обойдется в 600 гривен.

Кстати, на сайте компании есть раздел о внедрении проката электросамокатов в других городах. Эту платформу можно применить и развернуть в "своем городе", как отмечают в соответствующем разделе "Прокат".

Для этого пользователь должен заполнить гугл-форму и ждать, когда с ним свяжутся администраторы.

Пользователям предлагают завести свой парк электросамокатов / Скриншот с сайта

Что с законодательством

В отличие от велосипедистов, права и обязанности тех, кто ездит по городу на электросамокатах или гиробордах, не защищены законом, пишет "Громадське". С правовой точки зрения, они не являются участниками дорожного движения, несмотря на то, что некоторые из подобных устройств развивают скорость более 50 километров в час.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрированы два проекта закона, которые призваны легализовать пользователей легкого электротранспорта в Украине: один – от фракции "Голос", другой – альтернативный, от "Слуги народа".