Кличко просит Bolt убрать электросамокаты с улиц Киева
Мэр столицы Виталий Кличко просит компанию Bolt убрать пункты проката электросамокатов. Дело в том, что они установлены несанкционированно и вообще не урегулированы украинским законодательством.
Оказалось, что Bolt без согласования с городом разместил пункты проката электросамокатов в столице. Об этом Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале.
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Движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг,
– пишет мэр столицы.
Кличко отмечает, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов.
Конкурс проведут, но после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.
"Поэтому я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", – пригрозил Кличко.
Что было ранее
Bolt запустил услугу аренды электросамокатов в Киеве еще в ноябре 2019 года. Тогда сервис работал в тестовом режиме на территории киевского инновационного парка UNIT.City.
Поэтому 7 августа компания вышла из тестового режима и запустила полномасштабный прокат по всему Киеву.
Кстати, на сайте компании есть раздел о внедрении проката электросамокатов в других городах. Эту платформу можно применить и развернуть в "своем городе", как отмечают в соответствующем разделе "Прокат".
Для этого пользователь должен заполнить гугл-форму и ждать, когда с ним свяжутся администраторы.
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Что с законодательством
В отличие от велосипедистов, права и обязанности тех, кто ездит по городу на электросамокатах или гиробордах, не защищены законом, пишет "Громадське". С правовой точки зрения, они не являются участниками дорожного движения, несмотря на то, что некоторые из подобных устройств развивают скорость более 50 километров в час.
На данный момент в Верховной Раде зарегистрированы два проекта закона, которые призваны легализовать пользователей легкого электротранспорта в Украине: один – от фракции "Голос", другой – альтернативный, от "Слуги народа".