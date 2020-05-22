Кличко просит разрешить Киеву запустить транспорт и метро

Несмотря на неутешительную статистику по коронавирусу в Киеве мэр столицы Виталий Кличко попросил у правительства разрешить возобновить работу общественного транспорта и метро в городе.

Свою просьбу Кличко озвучил в ходе традиционного брифинга, пишет 24 канал. По словам мэра, последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы.

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Поэтому Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить некоторые послабления карантина.

Говорю не обо всех послаблениях, а о критически необходимых городу и бизнесу. Прошу разрешить возобновить работу общественного транспорта с 23 мая и открыть метро с 25 мая,

– подчеркнул он.

Кличко одновременно попросил не открывать пока детские и спортивные площадки в столице.

Он добавил: Киев утром 23 мая проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение о послабленияз, несмотря на недельную динамику заболеваемости в столице.

"В Киеве планировали начать 2 этап ослабления карантина не с 22 мая, а с 23-го. Потому что города могут корректировать введение мер, исходя из ситуации в них. Это так называемый адаптивный карантин. Мы ждем реакцию правительства", – уточнил Кличко.

По его словам, наземный общественный транспорт может начать работу с 12:00 дня 23 мая в обычном режиме. До этого – будет работать только по пропускам.

Важно! Киевский метрополитен может не возобновить работу с 25 мая. Все из-за плохой ситуации с эпидемией коронавируса в столице. Решение об открытии метро в Киеве с 25 мая должен принять Кабинет министров Украины. По информации СМИ, в настоящее время правительство склоняется к мысли пока не открывать подземку в столице.